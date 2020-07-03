Англия и Китай сбили цену золота воровством и фальшивками

Долгожданное событие произошло 1 июля на мировом рынке золота: цена этого металла наконец-то превысила отметку в 1800 долларов за тройскую унцию (31,1 г), составив 1807,7 долл. По оценкам большинства экспертов, это была критическая черта, после которой должно было начаться дальнейшее резкое подорожание драгоценного металла.

Но ничего подобного не произошло. Биржевые котировки вновь спустились ниже этой «мистической черты», видимо, проведенной банкирами из лондонского Золотого совета.

Правда, для достижения столь показательного результата пришлось прибегнуть к помощи «сверхтяжелой артиллерии». Она дала в эти дни сразу два мощных залпа по «золотым полям», чтобы туда не лезли кто ни попадя, спасаясь от гиперинфляционного цунами свеженапечатанных центробанками коллективного Запада триллионов долларов, евро и прочих «твердых валют».

Прежде всего, Верховный суд Соединенного Королевства постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам на сумму 930 млн долларов, принадлежащим этой латиноамериканской стране и хранящимся в Банке Англии. На том основании, что официальный Лондон де-юре не признает легитимным правительство и действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

А признание де-факто (включая работу дипломатических миссий) — «это другое». И есть, мол, опасения, что золотишко венесуэльского народа, исключительно об интересах которого пекутся лондонские судьи, «узурпатор власти» Мадуро при помощи Продовольственной комиссии ООН (именно ей предназначался перевод золота) пустит не на прокорм этого самого народа, а на свои коррупционные схемы…

Прелестно, прелестно!.. Согласитесь, что, во-первых, это красиво. Давно мир не сталкивался с таким хрестоматийным случаем настоящего воровства: «Было ваше — стало наше» — причем «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуаидо распоряжаться этим золотом тоже не пускают. Во-вторых — как бы выразиться помягче? — это смачно.

Именно так: это смачный плевок не только в лицо стране «третьего мира», возжелавшей больше суверенитета, но и в лицо ООН, структуры которой, получается, когда доходит до настоящего дела и настоящего золота, могут засунуть все свои мандаты себе известно куда. Ну а в-третьих, это прецедент навсегда — для всех желающих и вынужденных хранить свои реальные активы в чужих карманах. Даже таких джентльменских, как у Лондона.

В будущем все это, несомненно, скажется на делах господ из Золотого совета. Но сейчас то, что у них «все под контролем», эти господа продемонстрировали с предельной наглядностью.

Но мало того — внезапно выяснилось, что 83 тонны золотых слитков на общую сумму около 2,5 млрд долл., которые на протяжении многих лет крупная китайская ювелирная компания Kingold Jewelry (расположенная, кстати, в Ухани) использовала в качестве залога для получения кредитов, оказались — по крайней мере, частично, в объеме минимум 18,6 тонн — фальшивкой, слитками позолоченной меди!

При этом все участники скандала: и компания-залогодатель, и банк-залогополучатель, и конторы, проводившие идентификацию подлинности этого «золотишка», — мамой клянутся, что ни сном ни духом не ведали о такой «подставе», объяснить которую не в состоянии. Хотя медь — не какой-то тебе вольфрам, и фальшивку можно установить даже при помощи взвешивания: поскольку размеры слитков стандартные, то «медные» должны быть намного легче настоящих золотых…

В общем, концов не найти — как в деле с малайзийским «Боингом». И по тем же причинам: «эта нога — кого надо нога».

Так что же мы видим на этой внезапно (спойлер: нет, знатоки предупреждали давно) нарисовавшейся «картине маслом»? Мы видим, что в глобальном масштабе золото как физический металл, вопреки всей рекламе, не является рыночным товаром. Это строго фондируемый ресурс, который распределяется Золотым советом по его, Золотого совета, интересам.

И если сегодня, например, глобальный рынок реальной нефти составляет, по разным оценкам, примерно 10% от рынка нефти «бумажной», то в случае золота о каком-то проценте даже говорить не приходится. Здесь все выскреблено уже досуха. И любая «самодеятельность» в этом направлении не просто жестко мониторится-отслеживается, а строго наказывается. Быстро и неотвратимо.

Оба этих инцидента: заморозка венесуэльского золота англичанами и вскрытие рынка фальшивых золотых слитков, — работают против начала «золотого ралли». Они призваны сбить спрос со стороны потенциальных покупателей на «царский металл», который «внезапно» может оказаться фальшивкой или быть под любым предлогом заморожен в месте его хранения.

Не будем лишний раз повторять уже банальное: «Случайность? Не думаю!» Вряд ли совпадения такого рода могут быть случайными.

В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что Банк России с апреля приостановил закупки физического золота, и вследствие этого восстановлен его экспорт: по преимуществу, в ту же Великобританию и Швейцарию, «опорные точки» Золотого совета, — через ряд российских коммерческих банков. Тем самым Россия демонстрирует свою лояльность Золотому совету — ясно, что не по собственной инициативе, а в результате неких договоренностей, в конце концов достигнутых между Кремлем и лондонским Сити.

Это предположение косвенно подтверждается той дикой антироссийской истерикой, которую в течение двух последних лет, начиная с «дела Скрипалей», непрерывно закатывал и все еще продолжает закатывать — теперь по теме конституционных поправок — все тот же официальный Лондон. Но это, так сказать, трансгендерные истерики: важно, чтобы при этом выполнялись основные договоренности. А они, судя по абсолютной невозмутимости Кремля и сумме событий, происходящих в США и Европе, выполняются. Именно это и объясняет, собственно, почему Россия невозмутима.