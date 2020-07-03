Доктор медицинских наук оценил вероятность окончания эпидемии в РФ к февралю 2021 года

То, насколько быстро Россия расправится с пандемией COVID-19 на своей территории, во многом зависит от самих граждан, от того, насколько ответственно они будут относиться к своей индивидуальной безопасности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин.

Так собеседник ФАН прокомментировал прогноз главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко о завершении эпидемии коронавируса. Министр заявил, что возвращения ситуации «в привычную колею» не стоит ждать ни в конце этого лета, ни даже в конце текущего года. По его словам, снова полноценно работать из офиса, ходить на мероприятия и концерты, а также совершать перелеты люди смогут не ранее февраля 2021 года — и этот сценарий Мурашко назвал «оптимистичным».

«Надо понимать, что COVID-19 — не сезонный грипп, который сходит на нет вместе со сменой времени года, — отметил Говорин. — Это очень необычная эпидемия, и если министр говорит, что ее окончание еще не близко, то у него есть на это все основания. Возможно, это действительно произойдет только в феврале. Мы видим, что где-то по миру уже начались повторные волны заболеваемости: вы только посмотрите, что творится в США и ряде европейских стран! Обрадовавшись, что темпы прироста числа зараженных снизились, люди там потеряли бдительность и напрочь забыли о своей безопасности. Итогом этой беспечности стало беспрецедентное увеличение количества инфицированных».

В этой ситуации, продолжил парламентарий, россияне должны «без суеты» выдерживать необходимые санитарные нормы, для того чтобы эпидемия могла плавно уйти «в нулевую точку».

«Ну и в дальнейшем нам всем придется научиться жить с риском оказаться инфицированным, — заявил депутат. — Однако, если следовать всем рекомендациям, этот риск постепенно будет снижаться».

По словам собеседника ФАН, лучше всех на данный момент с эпидемиологической ситуацией справились те регионы, которые оперативно смогли обеспечить медицинских работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также сильно увеличили количество койко-мест в учреждениях здравоохранения.

«Довольно много субъектов федерации грамотно подошли к борьбе с COVID-19, — отметил Говорин. — Среди них навскидку можно назвать Калининградскую область, Ростовскую и Волгоградскую. В Москве как в самом крупном городе, соответственно, было самое большое число инфицированных — однако, если сравнить его с общей численностью населения этого региона, картина представляется совершенно в ином свете: показатели российской столицы как по заболеваемости, так и по смертности далеко не такие пугающие, как могло бы показаться на первый взгляд».

Парламентарий добавил, что Россия со временем придет к формированию коллективного иммунитета: так, по его словам, уже было с другими, даже более опасными вирусами вроде птичьего гриппа H1N1. Государству же, по его мнению, следует пересмотреть очень многие стратегические позиции в здравоохранении и системе профилактики, чтобы в случае появления новых эпидемиологических угроз они не заставали его врасплох.