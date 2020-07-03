Экономист оценил вероятность повторения Великой депрессии из-за коронавируса

Москва, 3 июля. Американский футуролог Питер Шварц выразил уверенность, что мир может столкнуться с очередной Великой депрессией, которая будет вызвана эпидемией коронавирусной инфекции. По мнению футуролога, эпидемия коронавируса постепенно погружает мир в глобальный финансовый кризис, крайней точкой которого станет новая Великая депрессия.

Профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов прокомментировал прогноз американского футуролога, выразив уверенность, что на фоне последних событий данный сценарий выглядит весьма правдоподобно.

«Сложившаяся в мире ситуация показывает, что прогноз футуролога становится все более актуальным. Например, прогнозы по Российской Федерации в экспертном сообществе не меняются – аналитики говорят о падении ВВП в диапазоне от 5% до 7%. Но сказать с точностью о том, что они сбудутся, на данный момент нельзя – государство старается предпринимать поддерживающие меры», — отметил Ордов.

Он также добавил, что набирающий обороты кризис вынудил центральные банки многих стран к насыщению ликвидности путем необеспеченной эмиссии денег, однако ситуация не улучшилась.

При этом история не знает подобных примеров, так как вброс денежных средств в таких масштабах еще никогда не осуществлялся. Ордов подчеркнул, что эпидемия коронавирусной инфекции подталкивает власти некоторых государств к принятию жестких решений в экономической сфере, передает «Экономика сегодня».

«Например, в США к фондовым рынкам привязаны пенсии граждан. Поэтому коронавирус станет вероятным оправданием для американских властей, которые решат провести некую реформу текущего денежного обращения, связанную с неминуемым экономическим коллапсом», — считает эксперт.

Ранее Всемирный банк обнародовал прогноз, согласно которому самые развитые государства понесут наибольшие экономические потери в результате эпидемии коронавируса. По мнению экспертов Всемирного банка, падение ВВП развитых стран может достигнуть 7%. Кроме того, эти страны столкнуться с масштабной рецессией. При этом предстоящий кризис станет наиболее глубоким со времен Великой депрессии.