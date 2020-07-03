Москва, 3 июля. В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным выходным днем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такая инициатива в Кремле не обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничным нерабочим днем 1 июля. Этот день был объявлен выходным в 2020 году в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщил ТАСС первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, представителями партии эта инициатива не обсуждается.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию РФ в январе выступил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что изменения могут быть приняты только после того, как их одобрят граждане страны.

Изначально всероссийским днем голосования было объявлено 22 апреля. Позднее голосование перенесли в связи с пандемией коронавируса. Чтобы избежать скопления людей на участках, голосование по поправкам сделали семидневным — граждане могли отдать голос с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области получили возможность проголосовать онлайн.

По итогам голосования поправки к конституции поддержали 77,92% избирателей. Против изменений выступили 21,27% принявших участие в голосовании.