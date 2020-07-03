Пугачева испугала поклонников «перетянутым лицом»

Москва, 3 июля. Фото резко «помолодевшей» Аллы Пугачевой разочаровалo поклонников примадонны российской эстрады. По мнению поклонников, певица переборщила с пластикой и теперь у нее «перетянутое» лицо.

Снимок Аллы Борисовны появился в Instagram ее дочери Лизы Галкиной. На нем у артистки убраны волосы, она одета в легкое платье в горох. Певица непринужденно улыбается. Именно на этом снимке видно их сходство с Лизой, на что поспешили обратить внимание многие фолловеры.

«Это фото удивительное.... по ней видно, как сильно Лиза похожа на маму», «Ну вот, теперь наконец-то видно, на кого Лизонька похожа! Очень идёт вам такой образ», «Сходство с Лизой поразительное!», — восхитились юзеры.

Однако не обошлось без хейтеров.

«Кто эта женщина?», «От Пугачевой не осталось ничего. Очень жаль», «Бедный глазик не открывается», «лицо все перетянуто», — написали недовольные Пугачевой подписчики.

Напомним, Лизе (и ее брату-двойняшке Гарри) сейчас шесть лет. Их Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину родила суррогатная мать. Максим часто публикует фото и видео с малышами, чем очень радует своих подписчиков. А вот снимки Аллы Борисовны все чаще вызывает отрицательную реакцию у фолловеров. По их мнению, Пугачева перебарщивает с пластикой и желанием обмануть время, хотя следовало бы смириться с тем, что ей уже 70 лет, и старение — это нормальный процесс.