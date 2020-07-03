Харламов перечислил сенсационные причины развода с Асмус

Москва, 3 июля. Комик Гарик Харламов высмеял СМИ, распространяющие слухи о его разводе с актрисой Кристиной Асмус. Чтобы поддержать «желтых друзей», он опубликовал в своем Instagram несколько картинок на эту тему.

На них несуществующие эксперты высказываются на тему их расставания с Асмус. В качестве фейковых поводов для развода были выдвинуты неудачный финальный сезон сериала «Игра престолов», любовь Гарика к монгольскому языку, буква «о» в фамилии Харламова. Вспомнил юморист и о Ларисе Гузеевой.

Так, одна из опубликованных им картина представляет обложку ненастоящего журнала SuperGar, на нем крупно напечатаны слова Гарика «Моя жена узнала, что я — креативный продюсер «Давай поженимся!», а также фраза, якобы от лица Гузеевой: «Гарик 8 лет скрывал свою должность даже от Эрнста (генерального директора Первого канала)». На другой картинке — обложка американского журнала The New York Post с цитатой Пентагона: «Харламов влиял на выбор невест в «Давай поженимся!».

В качестве еще одной причины Гарик назвал свои несмешные шутки про «Давай поженимся» и «Жить здорово!», которые якобы не нравились Кристине.

Напомним, пара объявила о разводе через аккаунты в Instagram 22 июня. Харламов написал, что благодарен Кристине за восемь лет совместной жизни и добавил, что они продолжат воспитывать общую дочь. Асмус отметила, что они пришли к решению около года назад.