Миро назвала «опарышами» поклонников Прилучного и Муцениеце

Москва, 3 июля. Блогер Лена Миро в ЖЖ на этот раз жестко «проехалась» по поклонникам расставшихся Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Она сравнила эту категорию подписчиков с «опарышами».

Ранее поклонники увидели, как Прилучный гулял с актрисой Мирославой Карпович, которую некоторые считают новой девушкой Павла. Фанаты посчитали, что эта актриса могла стать разлучницей «звездной» пары. Люди стали писать, что Агата Муцениеце была лучше и требовали воссоединения семьи. Угрозы были даже в адрес Карпович.

Вот такая реакция поклонников и вызвала негодование Миро, которых она назвала «бесноватыми».

Блогер считает, что за подобными негативными комментариями в адрес Карпович скрываются личные проблемы каждого из фанатов. Многие женщины «видят себя» в бывшей жене Прилучного.

«Павлу больше подходит Агата, они к ней привыкли! Они узнают в терпиле Муцениеце себя, и зачем им теперь привыкать к новой пассии их пьяненького героя-любовника?! — прокомментировала реакцию пользователей Лена Миро.

Блогер констатировала, что «бесноватые дурочки», уверенные в своем правоте, наивно считают, что должны так и быть.

Сама Карпович спокойно восприняла ненависть и даже угрозы со стороны Instagram-аудитории. Она считает, что данная ситуация только пошла на пользу ее популярности, количество «фолловеров» увеличилось на 10 тысяч человек.

Комментируя ситуацию, Миро заявила, что сами «звезды», которые делятся своей личной жизнью с поклонниками, виноваты не меньше своих фанатов, давая им «почву для творчества».

«Как говорят в народе, два одиночества встретились — толпа опарышей нашла ту самую дырку в деревенском сортире, где им тепло, ужасно воняет», — написала блогер.

Миро не исключает, что какая-нибудь безумная фанатка воплотит в реальность угрозы в адрес чьей-нибудь любовницы, считая, что старается ради воссоединения любимой пары.

Напомним, что ранее Агата Муцениеце рассказала, почему через пять лет снова может выйти замуж за Прилучного.