Самбурская показала фото под капельницей в антипохмельной клинике

Москва, 3 июля. Актриса Настасья Самбурская опубликовала фотографию под капельницей в клинике. Как пишут средства массовой информации, ранее телеведущая Дана Борисова «обнародовала» поименный список тех, кому требуется помощь нарколога. Она уточнила, что в Москве работают много центров, помогающие справиться с зависимостями.

Как пишут журналисты, в подобном центре оказалась Настасья Самбурская. 33-летняя актриса опубликовала в социальной сети Instagram снимки из медицинского кабинета, многие приняли это как само собой разумеющееся.

«Мой приятель, устав от гулянок в своих ресторанах, стал совладельцем клиники витаминной терапии. В Москве уставших много, и живительная капельничка утром всегда поставит на ножки, не даст похмелью одержать верх и профукать день», — написала она в посте.

Как отметили пользователи, Самбурскую на фотографии страшно скрючило.

«Опять передоз?» – спросили в комментариях. «Судя по лицу, наоборот — выкачивают все витамины», — написали поклонники. «Страшно скрючило», — уточнили они.

Ранее Самбурская опубликовала в своем аккаунте новую фотографию, сделанную в одном из приютов для хаски. Снимок, на котором девушка запечатлена с собакой, пришелся по душе подписчикам. Многие обратили внимание на откровенное декольте артистки. На фотографии Самбурская предстала в ярко-красном воздушном платье с глубоким вырезом в зоне декольте. В подписи под снимком актриса призвала всех подписчиков брать животных из приюта.