Астролог увидел причину развода Асмус и Харламова

Москва, 3 июля. Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова стала карьера, которая для пары оказалась важнее семейной жизни. К такому выводу пришел астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, проанализировав астрологические карты почти уже бывших супругов.

По словам Ермолаева, звездная пара могла спасти отношения еще полтора года назад, однако сосредоточенные на карьере Харламов и Асмус не стали этого делать. Кроме того, на репутации юмориста негативно сказалась атака хейтеров, обозвавших его «куколдом» после выхода на экраны фильма «Текст», в котором Асмус снялась в откровенной эротической сцене.

«Публичным неудачам Гарика есть и астрологическое объяснение. В его жизни около семи лет подряд шел тяжелейший транзит Сатурна, который существенно бьет по репутации человека», — рассказал Ермолаев.

По словам астролога, этот тяжелый период закончился для юмориста разводом. При этом нумеролог отметил, что, судя по натальным картам, ни Харламов, ни Асмус не переживают из-за расставания, пишут «Дни.ру».

«У обоих актеров уже появились другие романтические отношения с новыми партнерами, и совсем скоро мы узнаем, с кем», — увидел неожиданные подробности Ермолаев.

Также хиромант рассказал, что в звездной паре не обошлось без измен. Ермолаев утверждает, что первым утешение на стороне нашел Харламов.

«Кристина быстро уличила мужа в измене и поняла, что их любовь уже не спасти. Асмус нашла себе кандидата в качестве «запасного аэродрома», — подытожил хиромант.

Напомним, в июне Харламов и Асмус написали на своих страницах в Instagram, что планируют развестись. Супруги сразу отметили, что постельная сцена из «Текста» не имеет отношения к их расставанию.

Ранее работавшая с Харламовым продюсер Олеся Сазыкина заявила, что причиной развода звездной пары стали вредные привычки юмориста. Резидент Comedy Club опроверг это утверждение в свойственной ему юмористической манере.