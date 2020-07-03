Замминистра обороны объяснил чистую строчку в перечне войн в Главном храме ВС РФ

Сирийская кампания России упомянута в перечне послевоенных вооруженных конфликтов с участием нашей страны, который расположен под одной из мозаик Главного храма ВС РФ. При этом в перечне специально оставлено место под будущие возможные войны с участием России.

Об этом корреспонденту Федеральному агентству новостей рассказал заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«На северной стороне верхнего храма есть мозаика, посвященная истории наших Вооруженных сил в послевоенный период, начиная с Гражданской войны в Китае. В расположенном ниже мозаики перечне упоминается и операция в Сирийской Арабской Республике. Когда будете знакомиться с этим перечнем, обратите внимание, что в нем оставлены полторы чистых строчки — ведь мы понимаем, что история не закончилась», — заявил Картаполов.

История будет продолжаться, а значит и перечень под мозаикой станет пополняться, дал понять собеседник ФАН.

«Вооруженные силы и впредь будут защищать нашу Родину… Желательно — не на нашей земле. Пока, благодаря нашему Верховному Главнокомандующему и министру обороны, это у нас неплохо получается», — отметил генерал-полковник.

Встреча создателей Главного храма ВС РФ с представителями прессы, на которой побывал корреспондент ФАН, состоялась 2 июля в пресс-клубе музейно-храмового комплекса «Дорога памяти».

«Если понадобится, танк выйдет»

Центральной темой музейно-храмового комплекса «Дорога памяти» является Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне. Одним из музейных элементов комплекса, посвященных этому событию, стала развернутая под открытым небом неподалеку от Главного храма ВС РФ экспозиция «Поле Победы», представляющая собой собирательный образ поля боя.

По словам Андрея Картаполова, идея создания экспозиции принадлежит министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу.

«Мы эту идею обсудили. Военные инженеры создали экспозицию с помощью наших структур материально-технического обеспечения. Технику для «Поля Победы» пришлось собирать из разных мест. При этом танк Т-34-76 «Кантемировец» заехал в отведенный ему окоп своим ходом. Если понадобится, то танк и выйдет оттуда тоже своим ходом», — добавил генерал-полковник.

Андрей Валериевич сообщил, что этот танк стоял на постаменте в расположении 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

«Я был командующим войсками Западного военного округа, и этот танк меня заинтересовал. На место «тридцатьчетверки» мы поставили современный танк Т-72, а в Т-34-76 решили вдохнуть вторую жизнь. Наши ремонтники поставили машину на ход — танк дважды ходил на параде в Санкт-Петербурге. Позже, когда нам для экспозиции «Поле Победы» понадобилась именно «тридцатьчетверка» с орудием калибром 76 мм, «Кантемировец» переместили сюда», — рассказал заместитель министра обороны РФ.

Самоходка со дна моря и танк из Сирии

По словам Андрея Картаполова, «Кантемировец» — далеко не единственный экспонат «Поля Победы», имеющий удивительную историю. Можно вспомнить еще две машины — самоходное орудие StuG III, а также танк PzKpfw IV.

САУ в прошлом году была поднята с затонувшего в 1943 году в Черном море немецкого транспорта «Santa Fe». «Четверка» же после окончания Великой Отечественной состояла на вооружении Чехословацкой армии, затем был продана Сирии. Уже после 2015 года этот танк попался там на глаза нашим военнослужащим, опознавшим в нем немецкую машину времен Великой Отечественной. После этого раритетный PzKpfw IV с Ближнего Востока был переправлен в Россию, где в итоге пополнил экспозицию «Поле Победы» подмосковной «Дороги памяти».

У «Поля Победы», как у медали, есть две стороны. Музейная экспозиция под открытым небом с настоящими окопами, инженерными заграждениями, полуразрушенными домами, воронками, военной техникой, россыпями стреляных гильз, запахами гари и моторного масла, оставляет в памяти очень яркий образ. С другой стороны, именно потому что экспозиция находится под открытым небом, она неизбежно станет подвергаться влиянию осадков и низких температур, что негативно скажется на состоянии экспонатов. Как быть с этим?

«Для поддержания «Поля Победы» в должном состоянии за экспозицией закреплено целое подразделение, — сообщил Андрей Картаполов. — Личный состав данного подразделения не просто ухаживает за экспозицией, но и получает определенные навыки в своем инженерном деле. Так что летом, зимой, в дождь, в снег «Поле Победы» всегда будет таким, каким оно должно быть!»

Напомним, что музейно-храмовый комплекс «Дорога памяти» был открыт 22 июня 2020 года — в День памяти и скорби. В торжественных мероприятиях приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, представители духовенства, государственной власти, общественных организаций, а также военнослужащие и юнармейцы.

Музейно-храмовый комплекс состоит из музейной галереи «1418 шагов к Победе», Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, находящейся под открытым небом экспозиции «Поле Победы» и мемориального парка.

«Словами это не передать»

Одетый в металл и бронзу Главный храм ВС РФ по многим показателям не имеет аналогов среди культовых сооружений мира. Например, при высоте 96 метров и общей площади здания 10 484,33 кв. метра он был возведен всего за полтора года.

«Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации — это подвиг наших военных строителей, — заявил Андрей Картаполов во время встречи с представителями прессы. — Люди, которые здесь трудились, вошли в историю».

Свыше 30 тысяч человек посетили музейно-храмового комплекса «Дорога памяти» за первую неделю после его открытия, и с каждым днем эта цифра продолжает расти. Пожалуй, визит в музейно-храмовый комплекс способен произвести глубочайшее впечатление на любого человека.

«Кто еще не ездил смотреть новый храм Вооруженных Сил и музей «1418 шагов», срочно бросайте все и поезжайте. Словами это не передать, писать бесполезно, это нужно видеть, — подчеркнула российский политик, экс-депутат Госдумы РФ Дарья Митина. — Уверена, такого эмоционального потрясения вы не испытывали давно и вряд ли испытаете в ближайшее время».

Приезжать надо на целый день. На Главный храм ВС РФ следует выделить никак не меньше полутора часов, причем осмотр стоит начать с нижнего храма, посоветовала Митина. Ну а беглый осмотр музея займет как минимум три-четыре часа, уверена политик.

«Самое удивительное — это необъяснимая, магическая и очень домашняя атмосфера всего мемориального места. Когда что-то делается с огромной любовью и недюжинным талантом, то место неизбежно становится культовым. Оттуда реально не хочется уезжать, там хочется поселиться, туда тянет снова и снова», — добавила экс-депутат.

Весь комплекс — это неисчерпаемый источник эмоций, знания, сопричастности, отметила Дарья Митина.

«Приезжайте туда, привозите детей и друзей. А потом через какое-то время поезжайте снова», — подытожила бывший парламентарий.

Корреспонденту ФАН остается только согласиться с этим комментарием.