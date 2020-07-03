Вирусолог Альтштейн оценил летальность из-за опасной мутации коронавируса

Летальность нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 ниже, чем у других разновидностей вируса, считает российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией, доктор Энтони Фаучи ранее заявил, что недавно обнаруженный новый штамм SARS-CoV-2 является более заразным и может передаваться быстрее от человека к человеку.

«Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться, и которая, возможно, способствует более высокой концентрации вируса (в организме)», — приводит слова Фаучи медицинский журнал Journal of the American Medical Association.

Ранее эксперты группы по геномике COVID-19 из британского Шеффилда опубликовали исследование, согласно которому новый штамм коронавируса «стал наиболее распространенной формой в глобальной пандемии». Но, как подчеркивают ученые, нет свидетельств того, что преобладающий штамм G614 может вызывать более тяжелые последствия заражения, чем изначальный штамм инфекции.

Комментируя слова Фаучи и результаты исследований шеффилдской группы, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в первую очередь ученым необходимо понять, насколько высока летальность нового штамма COVID-19.

«Важно понять, будет ли при этом штамме более высокая летальность или более низкая. Есть все-таки тенденция, что со временем идет отбор более мягких вариантов вируса, которые не дают высокой летальности. Для нас такие цифры (летальности. — Прим. ФАН) очень важны, потому что, если вирус ее снизит и будет держать на уровне одной десятой процента, мы так с ним и приживемся. Вакцины нам еще помогут и все будет более-менее хорошо», — говорит профессор.

Собеседник ФАН не видит связи между новым штаммом коронавирусной инфекции и второй волной заражений в США. По словам Альтштейна, в Соединенных Штатах «просто идут непрерывные заболевания и не видится особого спада заражений».

«Да, заболеваемость сейчас пошла чуть выше, однако сказать, что это именно вторая волна — нельзя. Более того, я сделал расчет по июню, и у меня сложилось впечатление, что летальность в июне была существенно ниже, чем до этого. Думаю, в любом случае сильно переживать по этому поводу не нужно, потому что человечество готовится, разрабатывает вакцины, эпидемиологические службы оттачивают свою эффективность, клиника тоже занимается тем, что улучшает коечный фонд и т.д. В США очень большая разница была между штатами, были штаты, где летальность была порядка восьми процентов, а были штаты и с одним процентом или даже ниже. Сейчас в среднем по массиву данных летальность уменьшилась. Если в апреле и мае она была на уровне шести процентов, то за июнь это чуть больше двух. Так что, еще раз повторю, переживать и паниковать не стоит, но ухо востро держать нужно», — заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время США занимают первое место в мире по количеству заражений COVID-19 и случаев летальных исходов среди всех стран. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала распространения пандемии диагностировано более 2,8 млн случаев заражения, причем свыше 131 тысячи инфицированных скончались.