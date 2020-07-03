Ученый назвал новое средство для лечения коронавируса

Москва, 3 июля. Подогретые гелий-кислородными смесями аппараты для дыхания могут быть эффективны при лечении коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Орлов сообщил, что полезной в лечении опасной инфекции может оказаться давняя разработка медико-биологического института. По его словам, ученые продолжат исследования в этом направлении.

«Опыт применения прибора «Ингалит» в ряде клиник показал хорошие результаты и перспективность использования в комплексе лечебных мероприятий при коронавирусной инфекции», — сообщил Орлов.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что сразу три отечественных прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания. Исследования касались изучения способности препаратов формировать иммунный ответ опасной инфекции.

Максютов подчеркнул, что над средством от коронавируса трудятся более ста лучших специалистов научного центра, передает «Ридус».