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Поклонники Шепелева обеспокоены его исчезновением из соцсетей

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Поклонники Шепелева обеспокоены его исчезновением из соцсетей

Москва, 3 июля. Поклонники популярного телеведущего Дмитрия Шепелева переживают за его судьбу, так как он уже больше месяца не публикует новые фотографии в социальных сетях.

Ведущий после ухода с Первого канала практически каждый день радовал фанатов новыми фотокарточками, историями из жизни и своими мыслями. Однако уже больше месяца Шепелев молчит. Последний пост он опубликовал в своем профиле в Instagram 22 мая. В тот день телеведущий написал, что в скором времени россияне вернутся к привычному ритму жизни после пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

«Все будет хорошо, ребята!» — объявил дмитрий Шепелев.

Информации о том, что сейчас происходит в жизни телеведущего, нет. В середине июня возлюбленная Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова, показала фанатом снимок, который был сделан во время прогулки по усадьбе Быково. Но телеведущего на фото не было.

Поклонники Шепелева обеспокоены его исчезновением из соцсетей

«Дмитрий, все ли у Вас хорошо?» — поинтересовалась nell_pr7319 под последним постом Шепелева.

«Дима, пожалуйста, не теряйтесь, мы Вас ждем!», — написала nat11799.

Многие подписчики телеведущего обратили внимание, что тот не сделал публичных заявлений по поводу годовщины смерти Жанны Фриске.

«Хоть бы про жену вспомнил в годовщину смерти. Если нет скорби по ней, так хоть бы стыдно перед сыном было. Он вырастит и узнает, что к чему», — возмутился пользователь под ником od_lifestyle.

Шепелев выглядит белой вороной, так как многие знакомые и близкие Жанны Фриске опубликовали скорбные записи в память о покойной исполнительнице. Среди прочих памятные сообщения появились на страницах певиц Юлии Ковальчук и Анны Семенович.

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