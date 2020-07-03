Поклонники Шепелева обеспокоены его исчезновением из соцсетей

Москва, 3 июля. Поклонники популярного телеведущего Дмитрия Шепелева переживают за его судьбу, так как он уже больше месяца не публикует новые фотографии в социальных сетях.

Ведущий после ухода с Первого канала практически каждый день радовал фанатов новыми фотокарточками, историями из жизни и своими мыслями. Однако уже больше месяца Шепелев молчит. Последний пост он опубликовал в своем профиле в Instagram 22 мая. В тот день телеведущий написал, что в скором времени россияне вернутся к привычному ритму жизни после пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

«Все будет хорошо, ребята!» — объявил дмитрий Шепелев.

Информации о том, что сейчас происходит в жизни телеведущего, нет. В середине июня возлюбленная Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова, показала фанатом снимок, который был сделан во время прогулки по усадьбе Быково. Но телеведущего на фото не было.

«Дмитрий, все ли у Вас хорошо?» — поинтересовалась nell_pr7319 под последним постом Шепелева. «Дима, пожалуйста, не теряйтесь, мы Вас ждем!», — написала nat11799.

Многие подписчики телеведущего обратили внимание, что тот не сделал публичных заявлений по поводу годовщины смерти Жанны Фриске.

«Хоть бы про жену вспомнил в годовщину смерти. Если нет скорби по ней, так хоть бы стыдно перед сыном было. Он вырастит и узнает, что к чему», — возмутился пользователь под ником od_lifestyle.

Шепелев выглядит белой вороной, так как многие знакомые и близкие Жанны Фриске опубликовали скорбные записи в память о покойной исполнительнице. Среди прочих памятные сообщения появились на страницах певиц Юлии Ковальчук и Анны Семенович.