Новый вид опасного свиного гриппа обнаружен в Китае

Пекин, 3 июля. Пандемия коронавируса еще не закончилась, а китайцы рапортуют о новой опасности, представителей которой даже не увидеть невооруженным глазом. Речь идет о знакомом уже свином гриппе, который мутировал. Один из образцов новой заразы назван G4.

Исследования китайцев проводились в течение 7 лет — они брали мазки у нескольких десятков тысяч свиней в разных районах. Всего было выявлено 179 разновидностей свиного гриппа, основу составлял G4.

По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, указанный генотип обладает высокой степенью приспособленности для заражения людей. Ученые подчеркивают, что данный образец должен тщательно изучаться.

Исследователи отмечают, что люди часто контактируют со свиньями, степень инфицированности от них людей довольно высокая. Есть серьезная вероятность, что зараза адаптируется к человеческому организму, что может вызвать вспышку инфекции.

Ветеринар-эпидемиолог Мелинда Росталь констатировала, что общемировая борьба с коронавирусом не дает гарантии появления нового источника пандемии.

Напомним, что американский исследователь Энтони Фаучи заявил о вероятности появления более заразного штамма коронавируса. Эксперт подчеркнул, что мутации уже привели к тому, что вирус стал быстрее размножаться и передаваться между людьми.