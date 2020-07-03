Баранец поставил США «диагноз» после призыва запретить «Буревестник» и «Посейдон»

США пора перестать разговаривать с Россией с позиции силы — теперь страной управляет президент Владимир Путин, проводящий суверенную политику как внутри государства, так и за его пределами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршала Биллингсли, назвавшего «ужасными» новейшие российские ракеты «Буревестник» и «Посейдон» и призвавшего закрыть проекты после публикации в журнале Forbes статьи, в которой причиной недавно обнаруженного Швецией повышения радиационного фона над территорией Северной Европы назывались якобы неудачно проведенные испытания этих ракет.

«Это целиком и полностью бездоказательные обвинения, — заявил Баранец. — Впрочем, манипулирование подобного рода информацией — довольно стандартная практика среди американцев. Можно даже сказать, что они больны некой «дипломатической» разновидностью коронавируса, заключающейся в том, чтобы устраивать нападки на Россию».

По словам эксперта, если бы в северной части РФ действительно происходили запуски гиперзвуковых ракет, якобы спровоцировавших повышение радиационного фона, то космическая разведка США, пристально следящая за каждым пуском чего бы то ни было с территории нашей страны, тут же представила бы свои доказательства.

«Они смогли отследить испытания даже новейших противоракетных комплексов С-500, которые мы специально проводили ночью, — возмущен военный обозреватель. — Как же они тогда не увидели «Буревестник»? Кроме того, не в правилах России стыдливо прикрывать свои недочеты: когда у нас произошел взрыв в Северодвинске, мы честно признались всему миру, что, да, произошла трагедия. Сейчас же исключительно шарлатанским способом нагнетаются антироссийские настроения».

Собеседник ФАН отметил, что данный дискурс умело сплетается с договором СНВ-3. Якобы Российская Федерация является тормозом его выполнения, проявляя агрессию в надежде получить некие «ядерные преференции».

«США разговаривают с нами так, будто они цивилизованные люди, а мы дикое африканское племя, — убежден Баранец. — Что ж, это прокатывало в 90-е, когда в Кремле находился Борис Ельцин. Они могли впарить нам любую дурь, и Россия соглашалась, чтобы не испортить с ними отношения. Но сейчас в Кремле Путин!»

По словам эксперта, если до февраля 2021 года не будет решен вопрос с переподписанием договора СНВ-3, мир может потерять даже те остатки «противоядерной упряжки», в которой он сейчас находится.

«Худо-бедно, но все без исключения договоры о стратегических наступательных вооружениях удерживали эту атомную «лошадь» от бешенства, — заявил военный обозреватель. — Если же ее «упряжка» лопнет, последствия могут оказаться ужасными. Иран (вполне обоснованно, кстати) может заявить о своих правах на обладание ядерным оружием. Точно так же поступит и Северная Корея. В конце концов, почему американцам можно его иметь, а им нельзя?»

Собеседник ФАН убежден, что Соединенные Штаты необходимо заставить признать равенство с ними России в вопросах, касающихся стабильности и безопасности мира.