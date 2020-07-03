Украинцы удивились «железному кресту УНР» на знамени одной из бригад ВСУ

Киев, 3 июля. В украинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать новую символику 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины. Как пишут средства массовой информации, это соединение и ранее привлекало к себе внимание общественности при получении названия. Оно было названо «ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода».

Как пишет белорусское издание «Чеснок», на данный момент интерес публики вызвало не только название, но и изображение на знамени этого формирования. На знамени появился узнаваемый германский «железный крест». Его теперь будут носить военнослужащие 28-й бригады ВСУ на нарукавной нашивке.

В командовании подразделения уточнили, что изображение напоминает военную награду «бойцов Украинской народной республики 1917−1921 годов». Основная часть украинцев в социальной сети аналогии не усмотрело. По их мнению, оно напоминает им именно «железный крест».

Напомним, тайник с документами 70-летней давности УПА1 (военное крыло ОУН1 — организации украинских националистов, запрещенная в России организация) ранее был найден во Львовской области на Украине. Обнаруженные документы датированы 1940–1950-ми годами. В тайнике также выявили военный билет сотрудника НКВД, якобы пытавшегося прорваться в ряды УПА.

Во время Великой Отечественной войны ОУН1 (запрещена в РФ) и УПА совершили множество военных преступлений против мирных жителей. Только в ходе Волынской резни погибли до 60 тысяч человек. Большинство убитых составили старики, женщины и дети. Тем не менее лидеры националистов Степан Бандера, Роман Шухевич и их пособники возвеличиваются официальным Киевом как борцы за независимость Украины, противостоявшие «тоталитарному» Советскому Союзу.

1 Организация запрещена на территории РФ.