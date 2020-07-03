Зоозащитница упрекнула в самодурстве Успенскую за «накуривание» своей собаки

Зоозащитница Анастасия Комагина и врач-ветеринар Михаил Шеляков раскритиковали известную российскую певицу Любовь Успенскую за «накуривание» своей собаки. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В Интернете появился видеоролик, где звезда российской эстрады сидит в кресле с электронной сигаретой, а рядом находится ее собака породы йоркширский терьер. Домашний любимец игриво смотрит на необычный предмет, который находится в руках у Успенской. Певица не только позволяет собаке облизывать вейп, но сама выдыхает дым на ее морду, хорошо затянувшись при этом. Четвероногий друг артистки ласково облизывает ее губы. Многие пользователи социальных сетей осудили действия Успенской.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил, что дым очень опасен для людей, но в ходе эволюции у них выработалась устойчивость к табаку, чего нет у животных. В интервью ФАН он рассказал, как могут отразиться на здоровье любимца Успенской подобные эксперименты.

«Во-первых, у собаки могут быть аллергические реакции. Во-вторых, ну зачем дышать на животное электронными или иными сигаретами? Это с точки зрения психологии человека оскорбительный жест. Собака тоже все понимает. Наше дыхание не всегда чистое бывает, и могут быть какие-либо микробы. Те же ароматизаторы могут быть приятны для нас, но не совсем приятны для животных. Например, цитрусовый запах нам нравится, а кошек он отпугивает, — объясняет Шеляков. — По моему мнению, тут несколько вредных факторов для животного: собака испытывает эмоционально-психологическую нагрузку, поскольку ей неприятно, как на нее дышат, а также идут токсическая и инфекционная нагрузки».

Собеседник ФАН, обращая внимание на анатомическое строение собак, напомнил, что у них очень маленькая площадь глаз по сравнению с человеком.

«Химические компоненты людям даже глаза щиплют, а если бы у нас были такие же органы зрения, как у собак, то было бы еще более неприятно», — пояснил ветеринар.

С Шеляковым согласилась президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина. По ее словам, для собаки и любого другого животного подобные действия не полезны.

«Это очень глупый поступок, и непонятно, с чем он связан. Нельзя сказать, что это жестокое обращение с животными, но это самодурство, мол, если я могу, то буду себя так вести. Это то же самое, что курить сигарету и выдохнуть дым в лицо младенцу. Животное-то не понимает. Если ты взрослый человек, то развлекайся как хочешь. Но вести себя так по отношению к существу, которое от тебя зависит, очень глупо», — поделилась своим мнением эксперт.

По действующему законодательству, действия певицы не попадают под административное или уголовное наказание, говорит собеседница ФАН. Тем не менее она выступает за то, чтобы было общественное осуждение таких «бестолковых и самодурных поступков». Комагина подчеркнула, что это вопрос этики и морали, а не права.

Напомним, недавно внимание россиян было приковано к осложнившимся отношениям между Успенской и ее дочерью Татьяной. Девушка публично обвинила мать в домашней тирании и агрессии, но артистка простить такой поступок дочери не смогла и назвала ее предательницей. Успенская призналась, что никогда не отказывала ни в чем своей дочери и не понимает, почему Татьяна так поступила с ней. Певица не исключает, что ее родная дочь просто ей завидует и всегда хотела быть лучше своей звездной матери.