Вашингтон призвал Москву отказаться от «Буревестника» и «Посейдона»

Москва, 3 июля. Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вооружениям Маршал Биллингсли призвал Россию отказаться от создания оружия «судного дня». По мнению американца, российские специалисты работают над «ужасными проектами».

Ранее ряд европейских СМИ опубликовал сообщения о росте уровня радиации в регионе. Соответствующие службы Норвегии, Финляндии и Швеции зафиксировали небольшое отклонение уровня радиационных изотопов в атмосфере. Судя по заявлениям европейцев, эти изотопы имели реакторное происхождение и якобы могли попасть в воздух из России.

Москва заявила, что не наблюдала каких-либо отклонений, но на новости о радиации сразу отреагировало американское издание Forbes. Журналисты выдвинули версию, согласно которой выброс произошел в результате испытания российским командованием современного оружия, ракеты «Буревестник» или роботизированной АПЛ «Посейдон».

Однако домыслы на этом не закончились. Статья в журнале привлекала внимание высокопоставленного чиновника, который решил обвинить Россию в своем Twitter. Он назвал разработки «ужасными проектами», хотя они могут быть никак не связаны с произошедшим.

«Неважно, ответственна ли РФ за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку», — заявил американец.

Также он отметил, что эти разработки должны быть запрещены в рамках нового международного соглашения и являются «большой тратой денег впустую». Однако столь бурная реакция Биллингсли вызывает достаточно логичные вопросы.

Дело в том, что «оружие судного дня» является оборонительным видом вооружения, которое не может просто так угрожать мировой безопасности. Оно создано для сдерживания противника и нанесения ответного удара в случае необходимости.

Напомним, «Буревестник» является ракетой с ядерным двигателем и почти неограниченным запасом хода, которая может быть применена в случае начала ядерной войны. Даже если первый удар противника приведет российскую военную инфраструктуру в негодность, этот боеприпас сможет несколько раз обогнуть земной шар и попасть в наиболее уязвимую точку противника, обойдя все системы противоракетной обороны.

Что же касается «Посейдона», то он использует примерно ту же тактику. Это боевая машина, которая в случае начала ядерной войны должна подойти к сохранившимся после взаимного обстрела военным объектам противника на побережье и активировать ядерную боеголовку. Для нанесения первого удара АПЛ не может быть использована, так как даже самая быстрая субмарина будет двигаться медленнее, чем баллистическая ракета.

Подводя итоги, стоит отметить, что эти «ужасные» проекты могут угрожать США только в том случае, если Вашингтон решит начать войну против России. В таком случае становится интересно, с какой целью американцы хотят наложить запрет на это оружие.

Российские специалисты продолжат разработки комплексов, которые способны сдержать возможную агрессию со стороны Соединенных Штатов. Как сообщалось ранее, российский ЗРК С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.