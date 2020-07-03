Новые выплаты в РФ в июле: 6500 от коронавируса, от 3500 до 12130 пенсионерам, 10000 детям

Новые выплаты ждут россиян в июле 2020 года. Родители с детьми получат вторую выплату в десять тысяч рублей на ребенка, части пенсионеров проиндексируют пенсии на сумму до 3500 рублей в месяц, также некоторые категории граждан могут рассчитывать на стимулирующие выплаты от 6500 до 12130 рублей. Отметим, россияне считают, что для нормальной жизни семье из трех человек в среднем нужно до 86 тысяч рублей в месяц.

Выплаты пенсионерам

Некоторые категории пенсионеров получат в июле увеличенную пенсию, либо единовременную выплату.

Так, индексация пенсий затронет пенсионеров-опекунов (ранее этой категории граждан пенсии не индексировались). Теперь несправедливость устранена, и пожилые опекуны получат ежемесячную индексационную прибавку в 3-3,5 тысячи рублей. Льгота затронет почти 40 тысяч россиян, индексация будет произведена автоматически, в беззаявительном порядке.

Подробнее об индексации пенсий в июле-августе читайте в материале Федерального агентства новостей.

Также пенсионерам, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, будет предоставлен налоговый капитал в 12130 рублей (1 МРОТ). Эту сумму можно использовать для оплаты НДФЛ за 2020 год. Также самозанятым будет сделан возврат части налогов за прошлый год.

Подробнее о льготах для самозанятых — в материале ФАН.

Кто еще получит поддержку

Вторая выплата на детей в десять тысяч рублей рассчитана на каждого российского ребенка с рождения до 16 лет. Эту сумму в качестве меры поддержки на фоне кризисных явлений экономики из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, распорядился выплатить президент РФ Владимир Путин.

Те, кто получил июньскую выплату на детей, вторые десять тысяч получат автоматически. Тем, кто пользовался другими мерами поддержки (родители детей до трех лет, которые получают по пять тысяч рублей в течение трех месяцев), должны до 30 сентября включительно подать заявление через портал Госуслуг, либо лично — через МФЦ или местное отделение ПФР.

Выплаты по 6500 рублей

Выплаты в 6500 тысяч на каждого сотрудника могут получить предприятия малого и среднего бизнеса. Речь идет в частности об образовательных учреждениях, салонах красоты, ресторанах и других предприятиях общепита, отелях, химчистках и так далее.

Выплата предназначена для предприятий, где сотрудникам в силу специфики производства приходится близко общаться с клиентами. Деньги предназначены для покрытия расходов на обеспечение безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее выплату в 12130 рублей на человека начали перечислять в качестве субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса, в том числе для выплаты зарплаты. Льгота предоставлялась, если за время пандемии руководителям предприятий удалось сохранить не менее 90% сотрудников.

Также предусмотрены льготные кредиты предпринимателям на выплаты зарплат сотрудникам. По предложению президента, не менее 75% таких кредитов обеспечены гарантиями ВЭБ.

Сколько денег нужно на безбедную жизнь

Несмотря на кризисные явления в экономике из-за пандемии, россияне предъявляют достаточно высокие требования к своему благосостоянию. В среднем российская семья из трех человек с двумя работающими взрослыми считает приемлемым доход в размере 85,7 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Ромир», сообщает РБК.

Самые высокие запросы у россиян, проживающих в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах. 21% респондентов хотели бы получать от 90 до 120 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что в 2020 году средний желаемый доход российской семьи оказался самым высоким за все время наблюдения.