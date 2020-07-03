Немецкое СМИ обвинило Трампа в намерении ослабить НАТО ради мести Германии

Берлин, 3 июля. Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Германии приведет к ослаблению НАТО, может сорвать реализацию планов по «устрашению» России, считает автор статьи в газете Frankfurter Allgemeine Клаус-Дитер Франкенбергер.

Учитывая мнение журналиста, получается полное противоречие тому, что ранее говорил американский лидер. Трамп подчеркивал, что благодаря выводу американских войск из ФРГ, Североатлантический альянс будет усилен, уровень доверия членов блока повысится, это также поможет «сдерживанию» России.

Франкенбергер считает, что слова Трампа являются попыткой прикрыть не только нелогичность суждения, но и «антигерманскую горячку» — желание наказать Берлин.

Стоит отметить, что значительная часть американских конгрессменов выступает против вывода войск. Причем, и республиканцы, и демократы. По их мнению, вывод войск угрожает безопасности Соединенных штатов и НАТО.

Автор статьи считает, что германским властям надо активизировать контакты с членами Конгресса. Он добавил, что не случайно эксперты в 2016 году опасались избрания Трампа президентом, ссылаясь на его невысокий уровень компетентности и характер.