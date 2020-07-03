Ученый рассказал о высоких темпах распространения коронавируса в США

Москва, 3 июля. Ученые провели исследования, результаты которых указывают на существование особой мутации коронавируса, ускоряющей его распространение. Об этом заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

По его словам, полученные данные свидетельствуют о существовании определенной мутации опасной инфекции, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме. Ученые пока не имеют подтверждения того, что опасность вируса для инфицированного возрастает из-за мутации.

Фаучи в интервью газете Journal of the American Medical Association сказал, что специалисты еще не завершили исследования данной мутации. Он также подчеркнул, что коронавирус достаточно высокими темпами распространяется в США, что может говорить о том, что страна движется не в том направлении.

Инфекционист добавил, что американская фармацевтическая компания Moderna планирует приступить к очередной фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса уже в конце июля. Это дает надежду на то, что к началу следующего года ученые будут иметь достоверные данные о том, что препарат безопасен и эффективен.

Напомним, что в минувшую среду на территории США были выявлены рекордные 50 655 случаев заражения коронавирусом за 24 часа.