В ПФР рассказали, как изменится порядок выплаты пенсий в июле

Москва, 3 июля. В июле вступает в силу особый, упрощенный порядок оформления, пересчета и назначения пенсий, а также выплат по доверенности.

Отмечается, что упрощенный порядок оформления документов продлевается до конца месяца. Ранее эту меру вводили с с апреля по июнь в рамках борьбы распространением коронавируса.

Как подчеркнули в Пенсионном фонде России, многие услуги перевели в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома. В частности, это касается получения пенсий по доверенности. Как пишет издание Life.ru, с 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров. Таким образом, им положена индексация страховой части пенсии.

В Пенсионном фонде также уточнили, что перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ожидается, что прибавку оценят 29,6 тысячи россиян.

В июле 2020 года вдвое вырастет фиксированная часть пенсии по старости у жителей России, которым в июне исполнилось 80 лет. Кроме того, фиксированная выплата удвоится у людей, получивших первую группу инвалидности.

Российские граждане, являющиеся участниками программы софинансирования пенсионных накоплений, могут рассчитывать на прибавку примерно в 1,7 тысячи рублей в месяц. Надбавку получат примерно 32 тысячам россиян.

Также индексация в 9,3% затронет граждан, участвующих в формировании накопительной пенсии. Таковых — 80 тысяч.