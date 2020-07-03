ЗРК С-500 позволят России раскрыть «зонтик противокосмической обороны»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу позволит раскрыть потенциал комплексов ЗРК С-500, создав «зонтик противокосмической обороны», считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» будет способен поражать перспективное гиперзвуковое оружие на околоземной орбите.

Суровикин добавил, что технические характеристики С-500 позволяют отнести ЗРС к первому поколению систем противокосмической обороны.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — приводит «Красная звезда» слова главкома.

Офицер отмечает, что в настоящее время аналогов этой системы не существует в принципе. По словам эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, «запрос войск противовоздушной обороны на подобного рода системы был давно и вот наконец он начинает удовлетворяться».

«Военные хотели получить комплексы, которые бы одинаково эффективно перекрывали бы и ближний космос, и успешно отражали все средства нападения в классическом воздушном пространстве. Но создать такую систему было не так просто, над ней много и долго работали и такое научное решение в конечном счете воплотилось в «Прометей», а звучащие сегодня заявления характеризуют успех прежде всего нашего военного сообщества, оборонно-промышленного комплекса. Откровенно скажем, эти системы будут также успешно обеспечивать прикрытие нашей территории, как и предыдущие системы, но на более качественном уровне», — заявил аналитик корреспонденту ФАН.

ЗРК С-500 сможет перехватывать баллистические ракеты средней дальности (до 3500 км), а в случае необходимости даже боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке полета. Помимо этого, «Прометей» будет способен одновременно поражать до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.

«Это действительно первый эшелон противокосмической обороны и, если когда-то Рональд Рейган (40-й президент США — Прим. ФАН) заявлял о создании мифической программы СОИ (стратегическая оборонная инициатива или «Звездные войны» — Прим. ФАН), сейчас США вновь начинают к ней возвращаться, мы реально создаем комплексы, которые уже сегодня способны уничтожать ракеты в космическом пространстве. Руководство Министерства обороны России старается смотреть значительно дальше и шире, на перспективу вооруженного противостояния и акцентирует внимание на тех разработках, в которых нуждается армия в связи с общемировыми вызовами. Так что министр обороны РФ Сергей Шойгу позволит раскрыть потенциал комплексов ЗРК С-500», — заключил Кошкин.

Напомним, С-500 «Прометей» относят к новому поколению зенитно-ракетных систем класса «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.