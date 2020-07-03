Фотосессия Анфисы Чеховой чуть не закончилась трагедией

Москва, 3 июля. Теледива Анфиса Чехова рассказала подписчикам в Instagram, что ее съемки чуть не закончились трагедией.

Ведущая вместе с подругой-моделью была на фотосессии на яхте. Девушки позировали, «шли на камеру», в руках у Чеховой была собака. Внезапно видео оборвалось. Ведущая потом написала, что процесс чуть было не закончился печально. Подробности она не раскрыла.

«Фото-сессия @by.che.dress чуть не закончилась кошмаром», — так написала теледива.

Кто-то из пользователей предположил, что фотограф чуть не упала в проход между этажами судна.

«Все понятно в видео, девушка-фотограф видимо пятилась назад, снимая, и чуть не улетела со второго этажа на первый. Красивые платья, потрясающее место, все замечательно», — озвучила предположение подписчица.

Также комментаторы выражали восхищение Чеховой и ее подругами. Парень из Казахстана даже попытался познакомиться. Один из подписчиков отметил, что девушки хорошо выглядят, им не надо набирать или сбрасывать вес.

Напомним, что ранее теледива поделилась своими фотографиями с отдыха в Сочи. Некоторые пользователи посчитали, что Чехова выглядит немного иначе, кадры могли были обработаны с помощью фоторедактора ради уменьшения талии. Свое мнение люди подкрепляли утверждением, мол, при таком большом теле не может быть столь тонкой талии.