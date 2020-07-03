Пекин, 3 июля. Польза, полученная Россией от воссоединения с Крымом, не идет ни в какое сравнение с силой воздействия антироссийских санкций. Об этом пишет китайское издание Sohu, статью которого перевела «ПолитРоссия».

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году в результате легитимного референдума, который провели на полуострове после украинского госпереворота. Воссоединение с Россией поддержали более 90% крымчан.

Как отмечают китайские аналитики, для Запада воссоединение произошло настолько внезапно, что там не придумали ничего лучше введения антироссийских санкций. При этом ограничения повлияли и на крымчан.

Sohu указало, что за шесть лет Россия научилась эффективно справляться с последствиями санкций. При этом нельзя переоценить пользу от воссоединения с Крымом.

«Крым чрезвычайно важен для контроля над Черным морем, дающим выход России в теплые моря <…> Это позволило РФ расширить свое влияние на Ближнем Востоке», — пишет Sohu.

Китайские аналитики напомнили о ведущей роли России в борьбе с терроризмом в Сирии. РФ смогла максимально эффективно действовать в этом регионе благодаря свободному выходу в Черное море и наличию черноморских баз. Sohu подчеркнуло, что Ближний Восток имеет огромное значение для всего мира, и присутствие России в регионе позволяет Москве влиять на глобальные процессы.

Таким образом, воссоединение с Крымом, стратегическое значение которого трудно переоценить, стало для РФ заделом на многие годы вперед. По мнению атворов Sohu, санкции США при этом можно сравнить с комариными укусами, которые быстро заживут. В итоге можно сказать, что Россия обыграла США в геополитическом вопросе.