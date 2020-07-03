Невролог Богданов назвал причины возникновения мигрени

Москва, 3 июля. Запах парфюма и чувство голода вошли в список причин возникновения головной боли. Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов рассказал, что еще провоцирует появление мигрени у человека.

По его словам, головную боль способны провоцировать также продукты, содержащие тирамин — сыр, шоколад, копчености. Кроме того, причиной появления дискомфорта и боли могут стать неправильно подобранные очки, стресс и нарушение режима сна.

Врач пояснил, что боль обусловлена сбоями в работе сосудистого русла. Принцип заключается в том, что сосуды сужаются, однако процесс расширения происходит не сразу. Когда сосуды расширяются, происходит увеличение количества крови, которая поступает в область черепа.

«Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение», — пояснил врач.

Это может вызывать боли, например, в затылочной части. Человек начинает чувствовать дискомфорт или головокружение. Происходит отек мозговых оболочек, у которых есть рецепторы. Боль начинает спадать лишь тогда, когда спадает отек.

Ранее сообщалось, что международная команда ученых из Индии и США опубликовала исследование, в котором говорится, что для лечения мигрени можно применять некоторые упражнения из йоги, которые улучшают кровообращение, передает «Ридус».