В России подорожали подержанные машины

Москва, 3 июля. Подержанные машины возрастом 3–5 лет дорожают вслед за новыми, в первом полугодии 2020 года цены на них выросли на 3–3,5%, об этом говорится в данных «Авто.ру».

Как уточнили специалисты, машины такого возраста являются наиболее ходовым товаром. Их рассматривают как альтернативу новым автомобилям, особенно в кризис. Цены на бывшие в употреблении автомобили стабильно росли с начала 2020 года, но в мае карантин вынудил снизить их. Перед летом цены упали на 3%, средняя цена «трехлеток» достигла 1,1 миллиона рублей, «пятилеток» — 949 тысяч рублей.

При этом в апреле-мае цены на подержанные автомобили просели на фоне карантинных мер, теперь они восстановились.

Как пишет «Коммерсант», участники рынка ожидают дальнейшего роста в ближайшие месяцы.

«Дальнейшее движение цен будет зависеть от ситуации на первичном рынке и от того, насколько быстро будет восстанавливаться спрос. Как замечает аналитик, учитывая традиционное снижение активности летом, адекватно оценить динамику спроса можно будет только к сентябрю», — говорится в сообщении.

Напомним, автомобильные эксперты составили рейтинг машин для поездок за город. Специалисты выбирали транспортные средства стоимостью до 800 тысяч рублей. При составлении рейтинга эксперты делали акцент на размере багажника и надежности мотора. Лидером списка стал французский внедорожник Renault Duster. Автомобиль отличается высокой проходимостью, а также вместительным багажником для перевозки садового инвентаря и габаритной мебели.