Изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Овсиенко шокировала фанатов «перекошенным» лицом

Москва, 3 июля. Пользователи Сети на узнали изменившуюся певицу Татьяну Овсиенко, которая стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Исполнительница удивила фанатов своей внешностью. Многие посчитали, что Татьяна неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов и косметологов. Но не все изменения пошли певице не пользу, уверены поклонники. С их точки зрения, операции только состарили кумира.

Звезда 80-х и 90-х, ставшая популярной благодаря хитам «Женское счастье», «Школьная пора» и «За розовым морем», рассказала о своей карьере, в частности, о работе в популярнейшей группе «Мираж». Также Татьяна Овсиенко коснулась и личной жизни.

Изменившаяся до неузнаваемости певица шокировала поклонников, которые начали гадать, почему та в свои 53 года выглядит заметно старше своего возраста. Фанаты указали, что лицо исполнительницы оказалось «перекошено» и утратило прежнюю миловидность. Они назвали Татьяну Овсиенко наглядным примером женщины, которая стремится к вечной молодости.

«Что они с собой делают!? Ее не узнать. Очередная жертва пластики», — написала Anna USA. «Татьяна Овсиенко? Обожала ее. Эх, зря, конечно, она с лицом это сделала (даже не пойму и чего), какие-то мясистые скулы, неузнаваемая стала вообще. Ни во взгляде, ни в улыбке — нет той Овсиенко. Где эти огромные глаза?» — с грустью добавила пользователь под ником Света Конфета.

«Зачем так искажать лицо женщины, которая красивая от природы!» — возмутилась Julia Tihomirova. «Люблю Татьяну Овсиенко, но с ботоксом перебор — Повалий, Веденеева, Овсиенко — все на одно лицо, не узнала бы, если бы рядом стояла», — констатировала Mariya Nata.

Некоторые встали на сторону певицы и уверенно заявили, что та для своих лет выглядит шикарно, а делать со своим лицом она может, что угодно, так как имеет на это полное право.