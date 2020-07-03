Месси собрался покинуть «Барселону»

Мадрид, 3 июля. Аргентинский футболист Лионель Месси, являющийся капитаном испанской «Барселоны», прервал переговоры о продлении контракта с клубом и собрался покинуть команду в 2021 году. Об этом сообщило испанское радио Cadena SER.

Ранее испанские СМИ писали, что Месси как-то связан с увольнением бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который покинул команду в январе текущего года. Кроме того, медиа сообщали, что аргентинский футболист конфликтует с новым наставником клуба Кике Сетьеном.

Как рассказал источник радиостанции Cadena SER, Месси был разочарован публикациями СМИ, обвиняющих его в конфликтах внутри команды. В связи с этим капитан «Барселоны» решил прервать переговоры о продлении соглашения с командой. Контракт аргентинца с испанским клубом истекает в 2021 году, напоминает «МИР24».

Отметим, что Мессии является воспитанником «Барселоны» — за основную команду клуба он дебютировал еще в 2004 году. 30 июня 2020 года каталонская команда встретилась на поле с мадридским «Атлетико». В этой игре Мессии забил свой 700-й мяч в карьере.