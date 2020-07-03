Главный инфекционист США предупредил об опасности мутировавшего коронавируса

Нью-Йорк, 3 июля. Мутация коронавируса может привести к тому, что скорость распространения инфекции начнет увеличиваться. Об этой опасности предупредил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью журналу JAMA.

«Похоже на то, что определенная мутация может делать вирус более заразным», — заявил инфекционист.

Фаучи пояснил, что мутация затрагивает конкретную аминокислоту, делающую вирус более заразным, пишет URA.RU. По мнению инфекциониста, из-за мутации повышаются скорость распространения и концентрация коронавируса в организме. При этом эксперт подчеркнул, что ученые еще не подтвердили повышенную опасность мутировавшего вируса, передает «Газета Кемерова».

Кроме того, главный инфекционист США подтвердил, что американская фармацевтическая компания Moderna может начать третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса в конце июля. По словам Фаучи, если это произойдет, к началу 2021 года ученые, вероятно, будут уверены, что препарат эффективен и безопасен.

По последним данным, в США зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев коронавируса. Кроме того, в стране скончались уже свыше 128 тысяч пациентов с COVID-19, при этом выздоровели более 780 тысяч человек. 1 июля США поставили рекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки — за день было зарегистрировано 50 655 заразившихся.