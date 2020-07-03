Военный эксперт заявил, что «Сармат» позволит России осуществить «ход конем»

Москва, 3 июля. Принятие на вооружение армии России межконтинентальной ракеты «Сармат» создаст более надежный щит над страной и будет представлять большую угрозу для противника, считает военный эксперт Владимир Попов.

Военные конструкторы сейчас работают над российским перспективным стратегическим ракетным комплексом шахтного базирования пятого поколения РС-28 «Сармат». Это комплекс с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Как считают эксперты, «Сармат» уже летает не по баллистической траектории, он маневрирует, находясь в верхних слоях атмосферы на высотах в несколько десятков километров. По данным издания «НьюИнформ», ожидается, что «Сармат» придет на смену знаменитой ракеты РС-20 «Воевода», которую на западе прозвали «Сатана».

«Это ракетно-ядерный щит нашей страны, во-первых. Во-вторых, это межконтинентальные баллистические ракеты, которые находятся на постоянном боевом дежурстве, готовые к немедленному запуску по запрограммированным целям потенциального противника», — подчеркнул эксперт.

«Сармат» способен удовлетворять потребность стратегических ядерных сил в ракетах, способных преодолеть любые системы ПВО. Успешные испытания комплекса показали, что у «Сармата» нет ограничений в направлении боевого использования, и она сможет поражать цели по траекториям, проходящим через оба полюса планеты. В настоящее время комплекс продолжает проходить испытания. Принятие комплекса на вооружение в ВС РФ запланировано на 2021 год.