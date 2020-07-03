Нюша назвала причину ссоры с Егором Кридом

Москва, 3 июля. Российская поп-певица Анна Шурочкина, которая более известна под псевдонимом Нюша, рассказала почему она долгое время была обижена на певца Егора Крида. Ранее артисты состояли в отношениях, которые и стали причиной ссоры.

Нюша дала интервью YouTube-каналу PeopleTalk. На нем она рассказала о карьере, семье и личной жизни. Кроме того, певица пояснила, что произошло между ней и Егором Кридом. Дело в том, что пара пыталась не афишировать свои отношения, однако вскоре все стало известно.

«Я действительно долгое время не могла простить, принять вообще то, что Егор рассказал про наши отношения. Мы так не договаривались», — пояснила Нюша на шоу.

Напомним, в начале мая поп-певица Нюша опубликовала совместное фото с коллегой и бывшим молодым человеком Егором Кридом. Поклонники замужней звезды отметили, что она расположилась очень близко к экс-возлюбленному. Кроме того, исполнители, которых в 2014–2016 годах связывали романтические отношения, выпустили совместный трек «Mr. & Mrs. Smith». Новая песня дуэта вызвала бурные обсуждения среди поклонников.

Как позже рассказала Нюша, ее муж Игорь Сивов лояльно отнесся к сотрудничеству жены с рэпером Егором Кридом. По ее словам, вместе с супругом они идут в одном направлении.