Кинотеатры вернутся к советской традиции из-за коронавируса

Москва, 3 июля. Российские кинотеатры, которые долгое время были закрыты из-за вспышки коронавируса, планируют работать по-новому после снятия ограничений. О том, как изменится поход в кино для россиян, рассказала гендиректор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.

По ее словам, для безопасности зрителей кинотеатры планируют вернуться к советской традиции.

«В наших кинотеатрах сети «Москино», поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улицу после сеанса. <...> Так раньше было принято в советские времена», — рассказала Максимченко в эфире радио Sputnik.

Кроме того, в кинотеатрах будут действовать и другие меры безопасности, например, посетителям предложат использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки в баре безналичным способом. Также будут выполняться правила социального дистанцирования. Максимченко рекомендовала зрителям приходить в кинотеатр непосредственно к началу сеанса, чтобы не толпиться в фойе.

Напомним, российские кинотеатры не работали с 23 марта. Ранее стало известно, что кинозалы снова откроются с 15 июля. Посетители кинотеатров должны будут соблюдать стандартные правила безопасности, например, носить маски и перчатки. Кроме того, сотрудникам и посетителям необходимо соблюдать дистанцию в зрительных залах и фойе.