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Онколог Карасев назвал опасную причину боли в правом подреберье

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Онколог Карасев назвал опасную причину боли в правом подреберье

Москва, 3 июля. Врач онколог-хирург Иван Карасев рассказал о тревожных симптомах опасного вида рака. Он объяснил, с чем может быть связана боль  в правом подреберье. Эксперт опубликовал пост в Instagram. Врач считает, что внимательность к своему состоянию позволяет вовремя выявить рак большого дуоденального соска.

«Сильный кожный зуд, пожелтение кожных покровов и ноющие боли в правом подреберье могут говорить о развивающейся опухоли», — объяснил Иван Карасев.

Кроме того, при онкологии могут быть проблемы с аппетитом, беспричинное похудение, тошнота и повышение температуры. Эксперт добавил, что злокачественное новообразование может появиться при перерождении аденомы на соске. Этому процессу способствуют генетическая предрасположенность или ряд заболеваний. Среди последних желчнокаменная болезнь, инфекция, склерозирующий холангит и другие.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком. Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Ученые рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

Онколог Карасев назвал опасную причину боли в правом подреберье

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