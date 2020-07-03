Онколог Карасев назвал опасную причину боли в правом подреберье

Москва, 3 июля. Врач онколог-хирург Иван Карасев рассказал о тревожных симптомах опасного вида рака. Он объяснил, с чем может быть связана боль в правом подреберье. Эксперт опубликовал пост в Instagram. Врач считает, что внимательность к своему состоянию позволяет вовремя выявить рак большого дуоденального соска.

«Сильный кожный зуд, пожелтение кожных покровов и ноющие боли в правом подреберье могут говорить о развивающейся опухоли», — объяснил Иван Карасев.

Кроме того, при онкологии могут быть проблемы с аппетитом, беспричинное похудение, тошнота и повышение температуры. Эксперт добавил, что злокачественное новообразование может появиться при перерождении аденомы на соске. Этому процессу способствуют генетическая предрасположенность или ряд заболеваний. Среди последних желчнокаменная болезнь, инфекция, склерозирующий холангит и другие.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком. Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Ученые рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.