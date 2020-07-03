Нюша рассказала, как ее муж отреагировал на дуэт с Егором Кридом

Москва, 3 июля. Певица Анна Шурочкина, больше известная как Нюша, в беседе с Лаурой Джугелия рассказала о том, как ее муж Игорь Сивов отнесся к сотрудничеству с рэпером Егором Кридом.

В апреле 2020 года исполнители, которых в 2014–2016 годах связывали романтические отношения, выпустили совместный трек «Mr. & Mrs. Smith». Интервью с исполнительницей появилось на YouTube-канале Peopletalk TV.

«Игорь — взрослый и уверенный в себе мужчина, у которого сейчас так же, как и у меня, происходит серьезный личностный рост», — уточнила певица.

По ее словам, вместе с супругом они идут в одном направлении.

«Он понимает, что до нашей встречи, у него была жизнь до меня, а у меня была жизнь до него. У всех есть бывшие. Давайте честно», — продолжила Нюша.

Исполнительница добавила, что в современном обществе люди по-другому смотрят на то, какие отношения когда-то были у их партнеров.

Ранее Нюша поразила фанатов публикацией откровенной фотографии в своем Instagram-аккаунте. На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике.

Девушка позировала с распущенными волосами на фоне стены. Фото было сделано в ванной или бассейне. Кадр был опубликован певицей во вторник и за сутки набрал более 92 тысяч отметок «Мне нравится». Фанатов восхитила изящность и красота Нюши. Многие из них оставили восторженные комментарии.

На данный момент певица находится замужем и воспитывает ребенка. Однако недавно она опубликовала совместное фото с коллегой и бывшим молодым человеком Егором Кридом. Поклонники замужней звезды отметили, что она расположилась очень близко к экс-возлюбленному.