Британская певица обворожила фанатов откровенной фотосессией в вязаном купальнике

Лондон, 3 июля. Великобританская фотомодель и певица Дуа Липа опубликовала в своем Instagram-аккаунте необычные фотографии, чем сильно удивила своих подписчиков. Артистка сделала снимки, одевшись в узкий вязаный купальник.

Фотографии в аккаунте Липы появились в среду. Серия снимков была сделана девушкой на телефон через небольшое круглое зеркало. Певица позирует в откровенных позах, а на ней надето розовое вязаное бикини с медведями. За несколько дней откровенные снимки набрали более 5,2 млн отметок «Мне нравится» и 28 тысяч комментариев. Подписчики певицы оставили множество комплиментов. Одни признавались ей в любви, а другие восхищались.

«Самая милая девушка в мире», «Мой любимый медвежонок», — написали поклонники.

Напомним, ранее популярная российская певица Ольга Бузова показала фигуру в купальнике после карантина. Юмористическое видео звезда опубликовала в Instagram. Бузова решила затронуть болезненную тему и записала шутливое видео. Певица предстала перед поклонниками в черном купальнике. В ролике Бузова просит своего ухажера Давида Манукяна сделать ее фото, но так, чтобы не было «видно жира».