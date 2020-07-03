В Минздраве объяснили данные о заболеваемости раком в России

Москва, 3 июля. Число онкологических заболеваний в России в 2019 году выросло, поскольку в стране улучшилось качество диагностики. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ и академик РАН Андрей Каприн.

«Наша служба проверила и поставила на учет больше людей в 2019 году, соответственно, вырос и показатель заболеваемости», — объяснил он.

По словам Каприна, рост заболеваемости раком отражает не только улучшение диагностических возможностей и доступность медпомощи для населения, но и говорит о повышении качества учета пациентов с онкологией. Также академик отметил, что в Центральном и Приволжском федеральных округах показатель заболеваемости выше, чем в среднем по России, сообщает RT.

Каприн рассказал, что на Северном Кавказе зафиксирована заболеваемость 268,6 случая на 100 тысяч населения, когда в среднем по России этот показатель составляет 436,1. По мнению врача, это говорит не только о «здоровом населении» региона, но и о недостаточном уровне обследования граждан.

Кроме того, академик объяснил высокую заболеваемость раком в Архангельской области. Каприн пояснил, что в регионе хорошо работает диагностическая служба. Также здесь развита терапия — в Архангельском онкодиспансере лечат все виды онкологических заболеваний.

Ранее Минздрав назвал регионы РФ с самой высокой заболеваемостью раком, передает URA.RU. За 2019 год в Архангельской области было выявлено 566,2 случая на 100 тысяч населения. На второй и третьей строчках оказались Брянская и Сахалинская области, пишет «ФедералПресс».