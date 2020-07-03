Обвиненная в сбыте наркотиков дочь экс-вратаря «Зенита» объяснила свое поведение

Санкт-Петербург, 3 июля. Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева направлена на психиатрическую экспертизу. Отмечается, что 16-летнюю девушку проверят на вменяемость в рамках расследования уголовного дела о сбыте наркотиков.

Известно, что дочь футболиста задержали во время контрольной закупки. По данным издания KP.Ru, незадолго до этого она отказалась от того, чтобы родители подарили ей квартиру и платили за нее. Как уточнила подросток, ей хотелось самостоятельности, она мечтала быть похожей на отца.

На данный момент против девочки возбуждено уголовное дело. Суд она ждала дома вместе с родителями. Как пишут средства массовой информации, эксперты должны определить, насколько она вменяема. Обычно проверка длится месяц в стационаре или НИИ.

Девушка объяснила свое поведение в социальных сетях.

«Расстройство пищевого поведения. Я рассказывала, что чуть больше года назад я сильно похудела. Примерно три месяца я страдала анорексией. И потом пошли срывы, переедания и любимая булимия. Уже девять месяцев я худею. Булимия — это замкнутый круг. Теперь, если будут срывы, я пойду пить», — уточнила она.

Подросток также добавила, что не принимает, ненавидит себя.