Фадеев в Instagram ответил на идею подписчицы «бросить жрать»

Москва, 3 июля. Российский продюсер Максим Фадеев в своем Instagram-аккаунте похвастался тем, что ему удалось сбросить сто килограммов. Многие подписчики похвалили музыканта за проявленную силу воли, однако некоторые подписчики не оценили проявленного характера и предложили Фадееву «меньше жрать».

В четверг продюсер опубликовал новую фотографию. В подписи под снимком он написал «Я вижу...! А у вас бывает ощущение прозрения?». Однако он получил грубый ответ от одной из подписчиц.

«Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. Правильное питание и антицеллюлитный массаж 10 сеансов, 10 кг минимум уйдет в течение двух месяцев», — посоветовала пользовательница социальной сети.

Однако в ответ на это Фадеев написал, что видел много подобных «советчиков».

«Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков, тысячи! Один эмоциональней другого», — заявил продюсер.

Напомним, врач-диетолог Алексей Ковальков раскритиковал метод похудения музыкального продюсера Максима Фадеева, похваставшегося скинутыми килограммами, и рассказал о серьезных последствиях использования диеты артиста. Ранее Фадеев написал, что сбросил сто килограммов, и поделился секретом похудения. По его словам, основным компонентом в похудении стала горячая вода.