Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Москва, 3 июля. В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.

На каждые 100 тыс. населения в Архангельской области в 2019 году впервые было выявлено 566,2 случая заболевания раком. Немного отстают Брянская и Сахалинская области, Мордовия и Пензенская область — 556,2, 550,2, 548,6 и 548,1 новых случая соответственно.

Также высокими, по сравнению с остальными регионами, оказались показатели заболеваемости в Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской (537,7), Ивановской (534,2) областях и в Севастополе (532).

Наиболее низкий показатель отмечен в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. населения. Сравнительно невысокие показатели также зарегистрированы в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3), Туве (245,1), республике Алтай (263,2), Якутии (281,2), Кабардино-Балкарии (295) и ХМАО (301,2).

В Санкт-Петербурге в 2019 году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями достиг 506,5 случая на 100 тыс. населения, в Москве показатель составил 385,3 случая на 100 тыс. населения.

В целом, по итогам прошлого года, в России было впервые диагностировано 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что на 2,5% больше уровня предыдущего года, когда показатель составил 624,7 тыс. Общий уровень заболеваемости в России составил 436,3 случая на 100 тыс. населения.

Рост числа впервые выявленных случаев заболевания раком связан, в частности, с улучшением качества диагностики, считает доктор медицинских наук, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Константин Титов.

«В Москве и некоторых регионах страны начинают работать программы по скринингу... Также сейчас начинает улучшаться онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, повышается ранняя диагностика рака», — цитирует Титова RT.

Также на статистику влияет увеличение продолжительности жизни в России, отметил специалист.

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