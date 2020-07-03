Экс-чиновник Росрезерва продал 4 истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку

Москва, 3 июня. В нижегородской области спустя 9 лет розысков был задержан экс-сотрудник Росрезерва Андрей Силяков. Мужчина обвиняется в краже госимущества, в том числе 4 боевых истребителей МиГ-31, которые он продал по цене 153 рубля за штуку.

Как пояснил прокурор Генеральной прокуратуры РФ в ПФО Виктор Латин, в 2007 году проводилась масштабная распродажа деталей из государственных запасов. Этим и решил воспользоваться Силяков.

«На продажу были выставлены листы железа, металлические пруты – всего несколько страниц различных наименований. Фигурировали в этом перечне и четыре детали с замысловатым названием «монтажный узел 306–002», «монтажный узел 306–003» и так далее. То, что на самом деле под этим названием скрываются боевые истребители Миг-31, знал только Андрей Силяков», — пояснил Латин в интервью KP.ru.

При этом, каждый «монтажный узел» стоил 153 рубля. Далее самолеты под видом деталей выкупила фирма друга Силякова. После злоумышленник перепродал боевые самолеты заводу «Сокол» по рыночной цене. При этом МиГи все это время находились на территории завода. То есть переходило только право имущества на технику. Однако ущерб государству от действий экс-чиновника составил свыше 1 миллиарда рублей, а сам злоумышленник получил не малую часть этих средств.

Девять лет назад Силякова заочно приговорили к 11 годам лишения свободы, однако на оглашение приговора он не явился. Мужчину объявили в федеральный розыск. Ему удавалось скрываться от оперативных сотрудников нижегородского ГУФСИН.