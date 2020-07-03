Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

Москва, 3 июля. В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, дождливая погода ожидается в ближайшие три дня в большей части Центрального округа. При этом местами непогода будет усугубляться грозами и сильным ветром.

По данным издания «Российская газета», температура днем достигнет 23–29 градусов. Так, в Воронежской и Белгородской областях столбики термометров могут показать до 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. По данным специалистов, при прояснениях он будет только сильнее раскаляться.

Осадки и жара также ожидаются на юге страны. В Ставропольском крае жара может достигать 40 градусов.

«Дождь с градом и сильным ветром обещают югу Сибири и Приморскому краю. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края», — подчеркнула синоптик.

По ее словам, штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду. Кроме того, аномальную жару обещают жителям Новосибирской области, Кузбасса, Алтайского края. Там температура будет превышать 30 градусов.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится. По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации. Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа.

Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».