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Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

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Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

Москва, 3 июля. В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, дождливая погода ожидается в ближайшие три дня в большей части Центрального округа. При этом местами непогода будет усугубляться грозами и сильным ветром.

По данным издания «Российская газета», температура днем достигнет 23–29 градусов. Так, в Воронежской и Белгородской областях столбики термометров могут показать до 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. По данным специалистов, при прояснениях он будет только сильнее раскаляться.

Осадки и жара также ожидаются на юге страны. В Ставропольском крае жара может достигать 40 градусов.

«Дождь с градом и сильным ветром обещают югу Сибири и Приморскому краю. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края», — подчеркнула синоптик.

По ее словам, штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду. Кроме того, аномальную жару обещают жителям Новосибирской области, Кузбасса, Алтайского края. Там температура будет превышать 30 градусов.

Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится. По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации. Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа.

Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».

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Источник: «Российская газета»
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