Ким Чен Ын назвал причину, по которой Северная Корея избежала пандемии

Пхеньян, 3 июля. Председатель Трудовой партии Северной Кореи Кореи Ким Чен Ын рассказал, почему стране удалось избежать заражения коронавирусной инфекции. По официальной статистике, там не зарегистрировано ни одного случая инфицирования.

Ким Чен Ын заявил, что таких результатов удалось добиться благодаря «дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Уважаемый высший руководитель анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что <…> мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию», — передает агентство.

КНДР стала одной из немногих стран мира, которой удалось избежать проникновения COVID-19 на свою территорию. Об этом ранее рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. КНДР ввела строгие карантинные меры, и в результате стала практически единственной страной, где сейчас эпидемии нет.

Однако эксперты отмечают, что в результате Пхеньян может оказаться перед лицом колоссального вызова в будущем. По мнению ученых, коронавирус вряд ли уйдет из человеческой популяции насовсем, и миру предстоит адаптироваться к этим условиям.