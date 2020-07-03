В Карелии нашли подтверждающие расстрел советских военнопленных артефакты

Петрозаводск, 3 июля. В урочище Сандармох в Карелии поисковыми экспедициями обнаружены подтверждающие расстрел советских военнопленных артефакты. Об этом сообщил в четверг директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин.

Лесное урочище Сандармох находится в 12 км от Медвежьегорска в Медвежьегорском районе Карелии. На площади 10 га в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тыс. жертв политических репрессий. Веригин ранее выдвинул гипотизу о том, что Сандармохе также могли быть захоронены погибшие в финских лагерях на территории Медвежьегорского района советские военнопленные.

По его словам, дополнительное подтверждение расстрелов людей из оружия иностранного производства дали результаты баллистической экспертизы

«Большая часть пулевых снарядов и гильз — американские боеприпасы к револьверу «Кольт». Финская армия использовала это вооружение в годы Второй мировой войны, в том числе и на территории оккупированной Карелии. <...> Заявленные гильзы с маркировкой REM-UMC 45 АСР выпущены в период с 1911 по 1934 годы. Поставляться по ленд-лизу они не могли и не могли быть на вооружении Красной армии», — цитирует Веригина ТАСС.

По словам ученого, гипотезу о советских военнопленных подтверждает и тот факт, что расстрелянные были в одежде, тогда как жертв политических репрессий перед казнью раздевали. Кроме того, во вскрытых одиночных захоронениях залегание останков оказалось гораздо ближе к поверхности земли, по сравнению с так называемыми расстрельными ямами, в которых захоранивали останки жертв политических репрессий, отметил Веригин.