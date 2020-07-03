Москва, 3 июля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска. Публикацию он разместил в соцсети Instagram.

Музыкант женился на Абрамовой после расставания с бывшей супругой Матильдой два года назад. Это четвертый брак Шнурова. Супругу он показал поклонникам впервые.

По мнению фанатов, новый брак «облагородил» музыканта. Шнуров стал более элегантным, начал по другому преподносить себя и даже подался в политику.

Музыкант не распространяется о своей личной жизни и крайне редко делится фотографиями семейного характера. Однако в этот раз лидер группы «Ленинград» опубликовал видео, на котором он с Абрамовой катается на катере в какой-то южной стране. Скорее всего, кадры были сделаны до закрытия границ.

Публикацию музыкант сопроводил коротким стихотворением.

«Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!» — подписал ролик Шнуров.

Ранее известная под псевдонимом Тетя Мотя блогер Наталья Давыдова заявила, что участвовала в съемках нового клипа группы «Ленинград» на песню «Фотосессия». Его премьера состоялась в полночь 3 июля. Блогер также отметила, что Шнуров возродил группу, о прекращении существования которой объявил в марте прошлого года.

По словам Давыдовой, режиссером клипа выступил фотограф Даниил Величко. Вместе с Давыдовой в кадре будет одна из бэк-вокалисток группы Виктория Кузьмина. Она также опубликовала на своей странице фрагмент ролика.