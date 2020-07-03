Родственник погибшего в ДТП с Ефремовым водителя готов к диалогу

Москва, 3 июля. Второй сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, вышел на связь с адвокатами. Родственник погибшего, который в деле значится как четвертый пострадавший, заявил, что готов к диалогу с обвиняемой стороной.

Известно, что мужчину зовут Валерий. Как пояснил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, потерпевший уже прибегнул к содействию своих юристов. Отмечается, что сын Захарова вышел на связь с Пашаевым на прошлой неделе.

«Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет», — приводит слова Эльмана Пашаева StarHit.

Вместе с тем адвокат обвиняемой стороны отметил, что это ничего не меняет в уголовном деле. Кроме того, диалог с родственником не способен отразиться на размере компенсации, поскольку ее должен определять суд.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

На сегодняшний день многие общественные деятели, журналисты и политики высказали мнения, что Ефремов должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела.