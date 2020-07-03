Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, чувствуют себя хорошо

Москва, 3 июля. Добровольцы, которые согласились принять участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Серьезных нежелательных явлений у них не зарегистрировано. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют», — говорится в сообщении силового ведомства.

Отмечается, что за прошедшие две недели нежелательных отклонений не зарегистрировано. Добровольцы из второй группы получили первый компонент вакцины 23 июня. Второй компонент им будет введен на 21 сутки. На данный момент они также чувствуют себя хорошо.

Как ранее пояснил один из участников тестирования, капитан медицинской службы по имени Артур отметил, ощущения от укола сравнимы с любой детской прививкой. На следующие сутки тоже чувствовал себя как обычно, без патологических изменений в организме.

Напомним, Минобороны России и Институт имени Н.Ф. Гамалеи завершат исследования новой вакцины от коронавируса в конце июля. Данные сроки назвал президенту РФ Владимиру Путину глава военного ведомства Сергей Шойгу.