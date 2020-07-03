Москва, 3 июля. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал «дебилами» представителей украинской власти, которые, по его словам, привели страну на грань уничтожения. Мнением парламентарий поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

Депутат заявил, что на Украине наблюдается кризис управления. По его словам, президента страны Владимира Зеленского в последнее время видели «только в кино», а правительство возглавляет «нездоровый» премьер-министр (Денис Шмыгаль. — Прим. ФАН).

Рабинович отметил, что Европейский Союз не включил Украину в список стран, граница с которыми открылась 1 июля. По словам парламентария, такая ситуация продержится долгое время. «Вишенкой на торте» стало уголовное дело экс-президента страны Петра Порошенко, который остается на свободе, подчеркнул депутат.

«Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает», — сказал Рабинович.

Депутат также раскритиковал обсуждение легализации игорного бизнеса в Раде. Рабинович считает, что эта инициатива направлена на «грабеж» Украины.

Кроме того, руководство страны готовит срыв местных выборов в текущем году, чтобы «спасти себя» считает парламентарий. По его мнению, это «очень и очень плохо кончится».

Ранее Рабинович подверг критике партию Владимира Зеленского «Слуга народа» и обвинил ее членов в предательстве.