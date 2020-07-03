«Волна жары» до +36 градусов ожидается на юге России

Москва, 3 июля. На юге европейской части России ожидается значительное потепление. Из-за очередной «волны жары» температура воздуха там поднимется выше +36 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, теплая погода должна установиться с пятницы, 3 июля. Температура на юге Европейской части страны будет на 6-7 градусов выше нормы. Подобное повышение ожидается в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье.

«Я бы даже сказал, что вопреки принятому термину «волна тепла», в этой ситуации можно говорить, что «волна жары». Температура будет за 36 градусов», — цитирует ученого РИА Новости.

По информации синоптика, подобная погода сохранится около пяти дней.

Напомним, ранее Вильфанд заявил, что средняя температура воздуха в России в июле будет выше нормы. По словам синоптика, ниже нормальных значений температура в ближайшие дни опустится лишь в Поволжье и на Урале, но относительное похолодание будет краткосрочным. Синоптик отметил, что, начиная с 4–5 июля, в европейской части страны и на ее азиатской территории прогнозируются «очень высокие значения» — «очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск».