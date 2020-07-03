Фото с секретной свадьбы Макаревича оказались в Сети

Москва, 3 июля. Фотографии с четвертой свадьбы музыканта Андрея Макаревича появились в Сети. Процесс бракосочетания с очередной невестой по имени Эйнат Кляйн прошел секретно и по еврейским традициям.

Известно, что Кляйн и Макаревич познакомились в Аддис-Абебе. Девушка там находилась в качестве экскурсовода. Пара сыграла свадьбу в израильском городе Яффо. Как пояснил певец в интервью, свадьбу организовывала супруга. Фотографии с мероприятия были опубликованы в «Еврейском журнале».

«Мы и не рассматривали никаких других вариантов — как Эйнат решила, так и сделали. Она очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски, потрясающе все организовала, я не участвовал», — сказал Макаревич.

По словам молодоженов, на празднике присутствовало около 40 гостей. Для Кляйн это первый брак, однако Макаревич женится уже в четвертый раз. Первой его супругой была Елена Глазова. Брак распался через три года. Второй женой стала Алла Макаревич-Голубкина. В 1987 году у пары родился сын Иван, но затем супруги развелись. Третьей женой стала Наталья Голубь. Пара развелась в 2010 году.

Напомним, новая возлюбленная Макаревича живет в израильском поселении Бейт-Арье на западном берегу реки Иордан, но прежде жила в России. Кроме того, ранее Эйнат была Инной. Имя она сменила после репатриации. Девушка работала в журналистике, а затем перешла в туризм. Когда из-за пандемии турбизнес рухнул, она занялась винными онлайн-дегустациями и основала собственную профильную компанию.